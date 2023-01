Mit Panzern weitergehen

Unter den Gewissensfragen ans Berliner Politestablishment stand in der vergangenen Woche »Bist du für oder gegen Kampfpanzerlieferungen an Kiew?« ganz oben. Zuvor hatte es nicht nur unterschiedliche, sondern fast entgegengesetzte Äußerungen gegeben. So hatte z. B. SPD-Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt am 13. Oktober 2022 in Vertretung von Olaf Scholz bei einer Diskussion in Berlin gehöhnt, manchmal sei er versucht, vom »V-2-Syndrom« der Deutschen zu sprechen: »Wir denken, es gebe diese Wunderwaffe, die auf magische Art dafür sorgen kann, dass Dinge verschwinden.« Diese Rolle habe nun der »Leopard 2«.

Andererseits preschte Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen) am 14. Dezember 2022 bei einer Veranstaltung der Berliner Zeitung weit in die Zukunft vor, nämlich in die Zeit nach dem Sieg der Ukraine. Er forderte, der Westen müsse gegenüber Russland und China ein viel »abgezockteres« und härteres Auftreten an den Tag legen. Putin sei so etwas wie ein »Straßensc...