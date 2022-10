Willkür und Gewalt

1

Kommunistenverfolgung ist eine uralte Angelegenheit. Als Karl Kautsky in der Blütezeit der deutschen Sozialdemokratie 1909 unter den »Vorläufern des neueren Sozialismus« auch die »kommunistischen Bewegungen des Mittelalters« beschrieb, sah er schon den Chiliasmus des frühen Christentums »in Missgunst bei der offiziellen Kirche« geraten, weil er mit seinen »Tendenzen eines praktischen Kommunismus« einen »revolutionären Beigeschmack« gehabt und die »Prophezeiung des kommenden Umsturzes der bestehenden Gesellschaft« in sich getragen habe.¹

Die »Missgunst« entlud sich bald in Grausamkeit. Eine »Armee der Ausbeuter« erstickte 1307 die »kommunistische Erhebung« der Apostelbrüder in einem »furchtbaren Blutbad« und folterte und verbrannte ihre Lichtgestalten Margherita und Dolcino als Ketzer.² Gleiches geschah 1415 mit Jan Hus³ und 1421 mit den Führern der »Kommunisten in Tabor«,⁴ und im deutschen Bauernkrieg 1524–25 rächten sich – so ist es bei Friedrich Engel...