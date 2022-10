Allein machen sie dich ein

Überaus erfrischend an Vivek Chibbers Buch »The Class Matrix. Social Theory after the Cultural Turn« ist, dass er die Arbeiter nicht als – mit Sallust gesprochen – das »liebe Vieh« hinstellt. Gewöhnlich wird der Zerfall der Arbeiterbewegungen teils mit Zwang, teils mit Indoktrination erklärt. In allen Kulturtheorien – ganz gleich, ob sie an Antonio Gramscis »Hegemonie«, an das frankfurtistische »falsche Bewusstsein« oder an Louis Althussers »Ideologische Staatsapparate« anschließen – schwingt mit, dass diejenigen, die sich vom Kapital melken lassen, verblendet, wenn nicht verblödet seien. Der in New York lehrende marxistische Soziologe Chibber nimmt exakt die Gegenposition ein und nennt die Proletarier »denkende, vernünftig Handelnde«.

Das Kapital führte in seiner frühen Phase Arbeiter an denselben Orten zusammen und unterwarf sie denselben Zwängen. Sie erkannten einander als Gleiche und schlossen sich zu Gruppen, Gewerkschaften, Parteien zusammen. Sie en...