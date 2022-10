Born to run

Felder, Getreidesilos, Landstraßen, ein Fastfoodlokal, ein Sportplatz, ein Fußballstadion. Hier, in einer Kleinstadt in Thrakien, dem äußersten Westen der Türkei, spielt sich das Leben des Teenagers Ilker ab. Fußball und Drogen sind die einzige Abwechslung der Jugendlichen, die sich allabendlich unter einem großen Baum am Rande eines Schotterfelds treffen. Die Gegenwart ist trist, die Zukunft düster, denn wer hier aufwächst, wird einen Scheißjob ohne Perspektive ergattern oder in der Arbeitslosigkeit landen.

Ilkers ganze Hoffnung besteht darin, sich durch seine sportlichen Leistungen als Läufer für die Balkanmeisterschaften zu qualifizieren, um so dem Kleinstadtelend zu entkommen. Doch sein allzu anspruchsvoller Trainer hat keinerlei Einfühlungsvermögen und deprimiert ihn mehr als dass er ihn fördert. Auch Ilkers Vater Rüstem ist keine große Hilfe – im Gegenteil. Rüstem ist selbst hier gestrandet, zu seinen wirtschaftlichen Problemen kommt sein Alkoholism...