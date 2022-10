In Worten ertrinken

Man versteht nicht viel. Sprechblasen im Nebel. Ein Aquarell aus zwei großen Panels, braunstichiges, schmutziges Dunkelgrün überall, irgendwo darinnen leuchten die Rücklichter eines Autos. »Wo waren wir? Hier?« fragt jemand. »Das schwarze Auto, so viele Erinnerungen …« Ein Panel weiter eine zweite Szene. Verwirrte Kosmonauten: »Wir haben dir, wir haben dir alle vetraut! War das ein Fehler?!« Szenenwechsel. Zwei Kinder auf dem Meer in einem gelben Schlauchboot. Helle, freundliche Töne, sanfte Konturen. Blau. Lauwarmes Wasser. Ein Blick in die Tiefe. »Algenwasser. Damalswasser«. Zurück zu den Kosmonauten. Sie haben sich augenscheinlich verirrt in einer fremden, lebensfeindlichen Welt aus Schwarz und Weiß, gemalt mit kratzigem Strich: »Verwandle dich nicht in ein Kind«, sagen sie, »es gibt gar kein Kind.« Drei verängstigte Männer gegen ihren Kommandanten, der noch verwirrter scheint, wegdriftet. Und dann, am Ende der ersten Seiten, ein sehr großes Panel mit ...