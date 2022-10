Wenn die Sonne auf den Kopf knallt

Es ist eins dieser Rock-’n’-Roll-Märchen. Der Protagonist, ein proletarischer Hans im Glück aus dem Nordosten Englands mit Namen Brian Johnson, scheint es selbst immer noch nicht fassen zu können, so demütig und dankbar berichtet er hier von seinen kleinen und größeren Abenteuern, die schließlich 1980 zum Einstieg bei der größten, na ja, zumindest kommerziell erfolgreichsten Hardrockband der Welt führen. Johnson passt zu AC/DC. Er ist mit seinem kranken, zugleich kraftvollen Höllengebelfer ein adäquater Ersatzmann für Bon Scott an der Bühnenfront, und er hat denselben Malocherhintergrund. Er erinnert sich nicht ungern an seine Kindheit, eben weil es seine Kindheit ist, aber leicht kann es in Gateshead auf der Südseite des Flusses Tyne gegenüber von Newcastle nicht gewesen sein. »Die Reihenhauszeilen an den steilen Hängen der Scotswood Road. Die rußgeschwärzten Männer, die von der Arbeit nach Hause trotteten. All die zerbombten Häuser. Der ständige Wind un...