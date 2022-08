Beharrliches Zündeln

Und dann begann er, der Krieg um Taiwan. China setzte Truppen in Gang, um die südöstlich vor der Küste seiner Provinz Fujian gelegene Insel einzunehmen. Das gelang zunächst in deren südlichem Drittel; dann aber lief es für Beijing nicht mehr rund. Die USA und Japan intervenierten, zerstörten mit Raketen und U-Booten einen erheblichen Teil der chinesischen Landungsflotte. In Taipeh, der Hauptstadt im Norden der Insel, hielten die einheimischen Streitkräfte stand. China schlug gegen die Vereinigten Staaten und Japan zurück, beschoss die US-Militärbasen in Japan und auf Guam, versenkte zwei US-Flugzeugträger, hatte allerdings bald nicht mehr genug Langstreckenraketen, um seine Angriffe fortzuführen. Die U.S. Navy und die Air Force setzten die chinesischen Streitkräfte zunehmend unter Druck. Letztlich gelang es der Volksrepublik nicht, Taiwan unter Kontrolle zu bekommen; sie musste die Operationen abbrechen. Die Insel freilich war weithin zerstört, war wirts...