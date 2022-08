Mit faschistischem Gruß

Mit »Slawa Ukraini! – Ruhm der Ukraine« grüßte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 24. August 2022 am Ende seiner Rede zum ukrainischen Nationalfeiertag wie schon bei seinem Besuch in Kiew im Juni. Die Grußformel war beide Male mit der Zusicherung verbunden, unbefristet Waffen zu liefern. Das Wohlwollen der ideologischen Statthalter der USA und der NATO in Kiew war ihm sicher. Die Eigeninteressen des deutschen Imperialismus im Ukraine-Krieg verschwinden hinter dem Nachbeten von deren Vorgaben.

»Slawa Ukraini!« ist Symbol einer medialen »Zeitenwende«: Via Kiew werden seit dem 24. Februar der Berliner Regierungspolitik und den angeschlossenen Medien Verhaltensmaßstäbe vorgegeben. Abweichungen werden von Sprechern des ukrainischen Präsidenten scharf gerügt, an der Spitze der inzwischen abberufene Botschafter Andrij Melnyk. Er konnte zeitweise täglich in deutschen Medien BRD-Repräsentanten folgenlos beschimpfen und Bekenntnisse zu seinem Vorbild Stepan Bandera...