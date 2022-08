Klein und widerständig

Mit einer Küste von über 1.200 Kilometern Länge liegt Eritrea am Roten Meer in einer geostrategisch sensiblen Lage. Die imperialistische Weltmacht USA kontrolliert über ihren Stellvertreter Saudi-Arabien im Jemen und selbst über Africom mit Drohnen in Somalia das Horn von Afrika – die Pforte zum Suez-Kanal. Aber das kleine Eritrea widersetzt sich der US-Hegemonie. Etwa dreieinhalb Millionen Menschen leben hier, 70 Prozent von ihnen sind jünger als 35.

Zur Illustration ein paar Meilensteine der Historie: Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Afrika 1941 wird Eritrea als vormalige italienische Kolonie von Äthiopien beansprucht und 1952 von der UNO als »autonomes Gebiet« überantwortet, 1962 von Kaiser Haile Selassie besetzt und als Provinz einverleibt. Die 1958 gegründete Eritreische Befreiungsfront ELF unternahm bis 1970 Kampagnen in Guerillataktik. 1970 spaltete sich die ­Eritreische Volksbefreiungsfront (EPLF) ab, nach Kämpfen mit ELF und anderen Rebellen...