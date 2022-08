Arbeitskampf international

»Als ich Bernau verließ«, schrieb der ghanaische Gewerkschafter Jahn A. Osei in einem Brief vom Februar 1964 an Heinz Deutschland, den Direktor des Ausländerinstituts der Hochschule der Deutschen Gewerkschaften Fritz Heckert in Bernau, »war ich voller Ekstase, dass ich ausreichend Wissen über den Marxismus erworben hatte, um alle Intrigen der Kapitalisten zu bekämpfen.« Osei hatte von Herbst 1961 bis Frühjahr 1963 einen 18monatigen Lehrgang an der Gewerkschaftshochschule in Bernau absolviert und zeigte sich nach seiner Rückkehr in die ghanaische Hauptstadt Accra voller Tatendrang, seine theoretischen und praktischen Kenntnisse in seiner Forstarbeitergewerkschaft anzuwenden.

Das westafrikanische Ghana, vormals die britische Kolonie Goldküste, hatte sich nach der politischen Unabhängigkeit 1957 unter Präsident Kwame Nkrumah einem sozialistischen Gesellschaftsentwurf verschrieben. Nkrumah forcierte industrielle Großprojekte, darunter ein neuer Tiefseehafen in...