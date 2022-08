»Ich kämpfte für eine politische Lösung«

Sie wurden 1937 in Südafrika – einem weiß regierten Land – geboren, und ich habe gelesen, dass Sie schon sehr früh in die Politik gegangen sind ...

In eine Familie der Oberschicht. Und Sie wollen wissen, wie ich in die Politik gekommen bin? Das ist 60 Jahre her.

Sie können sich also nicht erinnern?

Ich habe ein gutes Gedächtnis, denn ich schreibe Tagebuch. Ich habe gerade meine Tagebücher von Anfang bis Ende durchgelesen und festgestellt, dass ich die Dinge in meinem Gedächtnis völlig neu geordnet habe – logischer, aber völlig falsch. Ich sehe meine Tagebuchaufzeichnungen als sehr nützlich für die historische Methode an, weil sie so unmittelbar sind, was bei Memoiren nicht der Fall ist, die normalerweise mehrere Jahrzehnte nach den beschriebenen Ereignissen geschrieben werden. Memoiren sind ungenau, sie haben eine falsche Chronologie, sie interpretieren Dinge anders.

Und haben Sie auch in jungen Jahren Tagebuch geschrieben?

Als ich 18 Jahre alt war, ging ich a...