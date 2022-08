Lernen und kämpfen

Im Jahr 2018, vor der Pandemie, gingen nach Berechnungen der Vereinten Nationen 258 Millionen oder eines von sechs Kindern im schulpflichtigen Alter nicht in die Schule. Im März 2020, zu Beginn der Pandemie, schätzte die UNESCO, dass 1,5 Milliarden Kinder und Jugendliche von Schulschließungen betroffen waren; bei unglaublichen 91 Prozent der Schüler weltweit wurde die Ausbildung durch Lockdowns unterbrochen. Eine im Juni 2022 veröffentlichte UN-Studie ergab, dass sich die Zahl der in ihrer Bildung beeinträchtigten Kinder seit 2016 fast verdreifacht hat und von 75 Millionen auf heute 222 Millionen gestiegen ist. Viel zuwenig Aufmerksamkeit wird der Katastrophe gewidmet, die sich daraus für die kommenden Generationen ergibt.

Die Weltbank hat in Zusammenarbeit mit der UNESCO darauf hingewiesen, dass der Rückgang von Mitteln für Bildung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu einem Verlust von fast 21 Billionen US-Dollar an Lebenseinkommen führen ...