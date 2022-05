Zum Inhalt dieser Ausgabe | Dem Hochwasser getrotzt Der Ahr-Wein 2021 Am 14. Juli 2021 zerstörte ein durch Starkregen hervorgerufenes Hochwasser weite Teile der Infrastruktur im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahr. Mindestens 141 Menschen starben durch die Wassermassen, die Tausende Häuser und Dutzende Brücken und Straßen mit sich fortrissen. 766 Menschen wurden verletzt. Betroffen von den enormen Schäden, die sich auf fast 30 Milliarden Euro belaufen, waren auch die Winzer des kleinen Weinanbaugebiets an der Ahr. Etwa zehn Prozent der Reben, 60 Hektar Anbaufläche, wurden vernichtet. Unter den Folgen der Unwetterkatastrophe litten fast alle Winzer der Region: Keller, Ab...

Artikel-Länge: 1915 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen