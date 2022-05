Kein Bayernschwein trinkt Baierwein

»Dass der Wein im alten Bayern bis ins 16. Jahrhundert das Volksgetränk schlechthin war, wissen wir aus der Bayerischen Chronik des Aventinus (um 1530). Die sogenannte kleine Eiszeit mit einer Klimaverschlechterung und die Folgen des Dreißigjährigen Kriegs sorgten u. a. dafür, dass der Wein in Altbayern als Volksgetränk vom Bier abgelöst wurde. Und die im 19. Jahrhundert aus Amerika eingeschleppten Schädlinge »Echter« und »Falscher Mehltau« führten schließlich dazu, dass das einst von den Alpen bis zum Bayerischen Wald und von Salzach und Inn bis zum Lech und weiter reichende Baierweingebiet, bis auf einen winzigen Rest an der Donau bei Regensburg zusammenschmolz.«

Aus Bach an der Donau kannte ich einen alkoholkranken Pfarrer, einen schwulen Organisten und den Sohn eines ehemaligen Bundeswehroffiziers. Bach an der Donau ist der wichtigste Ort des Weinanbaus in der Oberpfalz. Bach befindet sich im östlichen Landkreis Regensburg. Die...