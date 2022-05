Selbständig werden

Riesling aus Amsterdam ist unbekannt, Weißburgunder aus Birmingham eher selten, Grauburgunder aus Poznan, in dessen Umgebung sich der geschätzte Kollege Reinhard Lauterbach nicht als Winzer, sondern als Weinkenner fernab von Reben (er lobt neuerdings Sekt von einem Gut bei Szeczin) niedergelassen hat, war noch nicht auf dem Markt. Im belarussischen Gomel wächst kein Silvaner, aus dem russischen Lipezk oder Irkutsk drang noch keine Kunde von einheimischem Chardonnay, im chinesischen Mohe an der Grenze zu Russland sprießt kein Gutedel, auf Atka Island, das zu den alaskischen Aleuten zählt, züchtet keiner der 95 Bewohner auch nur wilden Wein, und Sauvignon Blanc aus dem kanadischen Red Deer, gelegen zwischen Edmonton im Norden und Calgary im Süden, ward noch nicht gesehen. So sähe es auf dem 52. nördlichen Breitengrad rund um den Globus weinmäßig erwartbar langweilig aus, wäre da nicht das brandenburgische Werder bei Potsdam: Dort gibt es nicht nur Weinanbau...