Zum Inhalt dieser Ausgabe | Grenzen austesten Im Schatten des Ukraine-Krieges eskalieren die USA den Taiwan-Konflikt Robert Fitzthum Eine beliebte imperialistische Salamitaktik wird oft benutzt: schrittweise »rote Linien« zu verschieben und andere Länder durch ständige Provokationen und unter Umgehung von getroffenen Vereinbarungen dazu zu bringen, Zugeständnisse zu machen oder eine scharfe Reaktion zu zeigen. All dies ist auch im US-Verhalten gegenüber der Volksrepublik China bezüglich Taiwan, das sich offiziell nach wie vor als »Republik China« bezeichnet, zu beobachten. Eine Gruppe von sechs US-Abgeordneten, darunter der Vorsitzende des Senatskomitees für Auslandsbeziehungen, Robert Menendez, ein eingefleischter Taiwan-Freund und Mitglied der Demokratischen Partei, besuchte die chinesische Insel Taiwan Mitte April. Im Februar war er Koautor eines Gesetzesentwurfs, der die USA verpflichten sollte, die Vertretung Taipehs in Washington in »Taiwan Representative Office« umzubenennen. Der Abstecher der US-Delegation war einer der höchstrangigen offiziellen Besuche US-amerikanischer Vertr...

