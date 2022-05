Ein Wendepunkt

Das chinesische Kaiserreich bestand in wechselnder Gestalt seit 221 vor unserer Zeitrechnung. In wichtigen Abschnitten seiner Geschichte war es weltgeschichtlich betrachtet ein Angelpunkt des globalen Geschehens. Dessen waren sich chinesische Reiche stets bewusst. Der Name Chinas ist bekanntlich zhōngguó, »mittlere Lande«, und die chinesischen Dynastien verstanden ihre ökonomische und kulturelle Strahlkraft als vom Zentrum ihrer Herrschaft aus über tiānxià »(alles) unter dem Himmel« sich entfaltend.

Abstieg einer Großmacht

Bis ins 18. Jahrhundert hinein war das imperiale China eine Weltmacht. Eine Konstellation von Widersprüchen führte zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum Abstieg Chinas als eines weltgeschichtlichen Akteurs. Die gewohnten Wege der Landwirtschaft reichten nicht mehr aus, um der riesigen Bevölkerung des Reiches einen guten Lebensstandard oder sogar nur das Existenzminimum zu garantieren. Der aggressive Kolonialismus westlicher Staaten hatte s...