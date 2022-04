Union Busting zu Babel

Die Digitalisierung scheint unaufhaltsam. Zu ihren Plagen gehört eine Art modernes Kuliwesen. Mittlerweile arbeiten um die sechs Prozent der Erwerbstätigen hierzulande für Internetplattformen. Der größte Teil von ihnen kurvt Bestellungen durch die Gegend, hockt im Callcenter oder füllt am Computer stumpfsinnig Kästchen aus. Natürlich »für eine revolutionäre Sache«, »in einer eingeschworenen Gemeinschaft« usw. – darunter macht es die Plattformindustrie selten. Wer da kleinlich auf Arbeitsrechte pocht, hat die Größe der Mission nicht verstanden.

Viele kommen auch gar nicht auf die Idee. Bei Lieferdiensten wie Gorillas oder Lieferando, Softwarefirmen oder Onlinebanken wie N26 kommen jedenfalls in Berlin die Beschäftigten aus so ziemlich aller Herren Länder, aus Pakistan oder Chile, Jordanien, Italien oder den USA. Die Unternehmen legen soviel Wert auf Diversität wie auf befristete Verträge, vorzugsweise gekoppelt an »Working Holiday Visa«. Firmensprache ist i...