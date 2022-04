Schärfste Waffe gegen das Unrecht

Das Titelthema des neuesten M & R-Heftes »Kinder« hat mit dem Grauen in der Ukraine eine traurige zusätzliche Relevanz bekommen. Entsprechend erinnert die Redaktion an die Pflicht von uns allen, »für die Ächtung imperialistischer Aggressionen einzutreten«, und weist auf dabei Dringliches hin. So wenn es darum geht, widerständig zu sein gegenüber einer Bundesbildungsministerin, die Jugendoffiziere in die Schulen schicken will, um die Kleinen über die neuen »Herausforderungen einer bündnisorientierten Sicherheitspolitik« angesichts des russischen Angriffs »aufklären« zu lassen. Oder wenn es gilt, Manipulationen der NATO-Kriegspropaganda zu entlarven und mit ihr vor allem die doppelten Standards dieser »Wertegemeinschaft«, die konsequent das Leid der erklärten »Feinde« und ihrer Kinder ausblendet. Das gilt in ähnlicher Weise für das Los der Kinder weltweit, aus deren Arbeitskraft gnadenlos Profit gepresst wird. All jenen »kleinen Sklaven« ist der Leitart...