»Verurteilen Sie mich, es hat keine Bedeutung. Die Geschichte wird mich freisprechen.« Mit diesen Worten beendete der 27jährige Rechtsanwalt Fidel Castro am 16. Oktober 1953 seine Verteidigungsrede vor dem Militärgericht in Santiago de Cuba. Kurz darauf wurde er für den missglückten Angriff auf die Moncada-Kaserne zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und in einen Hochsicherheitskerker auf der Isla de Pinos, der heutigen Isla de la Juventud, verbracht. Dort schrieb er sein frei vorgetragenes Plädoyer aus der Erinnerung mit Zitronensaft auf kleine Zettel, die von Freunden in Streichholzschachteln aus der Haftanstalt geschmuggelt wurden. Mit seiner Rede, die so binnen kurzer Zeit im ganzen Land verbreitet werden konnte, war der Angeklagte zu einem Ankläger des Systems geworden. Castros Verteidigungsrede gilt als programmatisches Manifest der Kubanischen Revolution und zählt bis heute zu deren bedeutendsten Dokumenten.

Nachdem die »Moncadistas« im Mai 1955 im Ra...