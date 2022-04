Schluss mit der Weltkriegsordnung

Seit dem Ende des Kalten Krieges war der Weltfrieden wohl selten so bedroht wie heute. Der durch die NATO-Osterweiterung und die Regime-Change-Strategie dieses Paktes geschürte Konflikt in der Ukraine ist am 24. Februar 2022 in einen offenen Krieg umgeschlagen. Die seitdem zu verzeichnende Entfesselung von Hysterie und Rüstungswahn in den imperialistischen Metropolen entspricht in erschreckender Realität jener Eskalation, vor der die Akteure der XXVII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz wenige Wochen zuvor eindringlich warnten. Ganz in diesem Sinne erweisen sich die Texte der jetzt vorliegenden Konferenzbroschüre als ein in finsteren Zeiten Mut machendes Gegenprogramm zum Irrsinn der laufenden Kriegshetze.

Von höchster Aktualität erwies sich der Vortrag von Dmitri Nowikow. Der Vizevorsitzende der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation machte deutlich: Der kollektive Westen ist ökonomisch längst auf dem absteigenden Ast, in der Folge auch p...