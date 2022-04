Geleugnete Scheußlichkeiten

Die Filme von Walter Heynowski und Gerhard Scheumann (Studio H&S) sind seit dem Ende der DDR einem fast kompletten Vergessen ausgesetzt. Dass H&S einst weltberühmt waren, zwischen 1974 und 1989 mehr als vierzig Retrospektiven auf allen Kontinenten bestritten, über Jahrzehnte zu Festivals eingeladen wurden und zahllose Preise in Ost wie West erhielten, ist in der deutschen Öffentlichkeit – selbst unter Filmfachleuten – inzwischen fast unbekannt. Die DVD-Edition präsentiert eine Werkauswahl ihrer wichtigsten Filme, die in ihrer Gesamtschau ein Anklagekompendium meist ungesühnter imperialistischer Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in der Ära des Kalten Krieges erstehen lassen. Die Filme zeichnen sowohl ein »hoher Standard an Argumentation, Rhetorik und Inanspruchnahme künstlerischer Mittel« (Günter Jordan) als auch »formale Virtuosität« (Wilhelm Roth) aus. Und selbst die Stuttgarter Zeitung musste den Filmemachern bescheinigen: »Was sie...