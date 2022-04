An vorderster Front

Im Herbst 1992 startete das türkische Militär unter anderem mit Unterstützung imperialistischer Kräfte eine grenzüberschreitende Offensive gegen die Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak. Zum ersten Mal in der Geschichte der kurdischen Befreiungsbewegung haben in dieser als »Südkrieg« bezeichneten Operation Frauen sowohl quantitativ als auch qualitativ eine herausragende Rolle in der Verteidigung ihres Landes gegen die Besatzung gespielt. Symbolhaft für diese Phase, die mit der Bildung einer Frauenguerilla eine separate Organisierung der Frauen innerhalb der kurdischen Befreiungsbewegung eingeläutet hatte, steht die Guerillakommandantin Gülnaz Karatas, Nom de guerre: Beritan. Sie stürzte sich während der Kämpfe von einer Bergklippe, um nicht in die Hände der Feinde zu geraten.

Drei Jahrzehnte danach sind kurdische Frauen nicht mehr nur geschlechtsspezifisch organisiert. Sie sind Teil der Gesamtbewegung, spielen eine führende Rolle und v...