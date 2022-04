In den Fängen des Duopols

Im November 2021 hat eine Flüchtlingskrise an der belarussisch-polnischen Grenze weltweit für Aufsehen gesorgt. Ein Großteil der Geflüchteten stammte aus der Autonomen Region Kurdistan im Irak (KRG) – einer Region im nördlichen Teil des Landes. Sie wird von zwei Parteien, KDP und PUK, sowie ihren Verbündeten monopolisiert. Diese beiden funktionieren nicht etwa wie eine konservative oder eine Arbeiterpartei in einer demokratischen Gesellschaft, im Gegenteil. Es handelt sich vielmehr um zwei Familien – Barsani und Talabani –, die alle Aspekte der Gesellschaft durchdrungen haben. Jeder, der in den Reihen dieser beiden Familien steht, hat Zugang zu Arbeitsplätzen und weitere Möglichkeiten. Wenn man jedoch außerhalb dieser Dynamik steht, hat man kaum Chancen auf Erfolg. Das ist der Hauptgrund, warum junge Menschen – getrieben von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung – ihre Heimat verlassen und nach besseren Möglichkeiten im Westen suchen. Die nationalen Träume ...