Ankaras Erfüllungsgehilfe

Sicherlich besteht das Leben der in Deutschland lebenden Kurdinnen und Kurden nicht nur aus Repression. Es gibt ein aktives kulturelles Leben, familiäre Bindungen in die kurdische Heimat und natürlich Alltagssorgen, wie sie jeden Menschen umtreiben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch kaum einen Bereich, der für die kurdische Bevölkerung von der seit Jahrzehnten anhaltenden staatlichen Repression unberührt bleibt. Demonstrationen, kulturelle Veranstaltungen und selbst Hochzeiten: Sobald es um kurdische Themen geht oder auch nur das Wort »Kurdistan« im Veranstaltungshinweis auftaucht, wittern deutsche Behörden fast reflexartig einen »Bezug zur Arbeiterpartei Kurdistans« (PKK) und setzen ihre eingespielten Instrumente von Überwachung, medialer Diffamierung und Kriminalisierung in Gang.

Diese kontinuierliche Repression, der die kurdische Bewegung in Deutschland unterworfen ist, hat sicherlich ihre Spuren hinterlassen. Die ständige Androhung von strafrech...