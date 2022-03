Von Steinen und Reimen

Je älter ich werde, desto mehr Lust auf Lyrik habe ich. Vielleicht liegt es daran, dass ein Gedicht so viel mehr kann als ein Roman, einfach weil es kleiner und schneller ist. Und weil es in seiner Begrenztheit – als Vers, als Reim – die Fähigkeit hat, etwas auf den Punkt zu bringen. Nur ein Gedicht vermag es, eine Stimmung zu treffen oder in einer oder zwei Zeilen eine Haltung zu fixieren. Es ist ein kleines Podest, auf das man klettert um der besseren Aussicht willen. Ein guter Vers kann einem über den Tag helfen, Trost spenden – auch politisch. Und bedürfen wir nicht alle des Trostes, seitdem Krieg ist? Wie vielen Kommunisten hat Brecht nicht schon über schwierige Zeiten hinweggeholfen. Manchen vielleicht sogar Becher. Oder, wer es zergliedernder mag: Enzensberger, Mickel.

Nun, das ist die Generation von Autoren, deren Gespräche (mit Ausnahme des unverwüstlichen Enzensberger) nur noch auf Friedhöfen stattfinden. Wenden wir uns der Gegenwart zu. Ich schl...