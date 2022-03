Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hochwertige organische Kost Auf Weltzeitreise: David Graeber und David Wengrow schreiben die Menschheitsgeschichte um Thomas Salter Als der Anarchist und Anthropologe David Graeber 2020 überraschend starb, schien damit auch sein ambitioniertestes Projekt jäh beendet: Eine grundlegende Neuinterpretation der Vorgeschichte der Menschheit, die durch eine umfassende empirische Auswertung archäologischer und ethnologischer Quellen einen Ausweg aus dem Dilemma suchte, das die westliche Geistesgeschichte seit der Aufklärung in einer scheinbar unauflösbaren Dichotomie gefangenhielt: Hatte Rousseau recht? Oder doch Hobbes? Schon 2018 hatte er zusammen mit dem Archäologen David Wengrow in einer Publikation in dem Online-Magazin Eurozine das Forschungsprojekt skizziert, das anhand von Ausgrabungsbefunden und Kenntnissen der Anthropologie untersuchen sollte, wie das denn wirklich war mit diesen Sammlern und Jägern, die angeblich plötzlich die Landwirtschaft entdeckten und ab dann wohl oder übel gezwungen waren, die vorgeschichtliche Freiheit aufzugeben, die laut Rousseau paradiesisch und laut Hobbe...

Artikel-Länge: 7854 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen