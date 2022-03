Die Wiedererschaffung der Festung

Es ist Anfang Januar 2022, der zweite oder genau gerechnet dritte Coronawinter, etwas milder als der davor, hält die Welt in Bann; und Michel Houellebecq hat gerade einen neuen Roman draußen. Bezieht er sich mit einem Wort auf die Pandemie, die Lage der Gesellschaft? Kommen Impfgegner vor, ideologisch Versprengte, die neue Pegida-Bewegung, die ihr Heil im Esoterischen sucht? Nein. Statt dessen hat er die Handlung seines 624 Seiten starken Romans in die nahe Zukunft verlegt: Er spielt Ende Dezember 2026, in Frankreich stehen bald Wahlen für das Amt des Präsidenten an. Es gibt eine neue Art des Cyberterrorismus, der ins politische Milieu hineinwirkt, wo der Roman angesiedelt ist. So viel zum Politischen. Sollte man meinen. Das Buch scheint zunächst nicht viel mehr zu sein als ein durchgängig in Moll gestimmter, seltsam regressiver Familienroman.

Nun war der Autor schon immer gut darin, sich via Skandal selbst zu vermarkten. Auch für die Themenwahl: Sexualitä...