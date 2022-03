Netter als die anderen

Darf eine Autorin, darf ein Autor in jede Perspektive schlüpfen? Wahrscheinlich schon. Robert Merle oder Martin Amis haben es ebenso getan wie Patrick Süskind oder Bret Easton Ellis, und bei der Lektüre ihrer Romane, im Kopf von Serienmördern, stockt den Lesenden der Atem. Laurent Petitmangin zielt in seinem Debütroman an der Täterperspektive vorbei und nimmt sich statt dessen eines Angehörigen an: In »Was es braucht in der Nacht« lässt Petitmangin einen Bahnarbeiter zu Wort kommen, dessen Sohn Frédéric in Kreise extremer Rechter gerät und, nachdem er von linken Jugendlichen zusammengeschlagen worden ist, einem der Schläger auflauert und ihn mit einer vorher präparierten Eisenstange tötet.

In der ersten Hälfte von »Was es braucht in der Nacht« erzählt Petitmangin sehr überzeugend, wie der Vater zwischen der aufrichtigen Liebe zu seinem Sohn und seiner Abscheu gegen dessen politische Einstellung hin- und hergerissen wird. Schon immer geht der Vater zur sonn...