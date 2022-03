Janek und der Landstreicher

Aharon Appelfeld ist 2018 85jährig in der Nähe von Tel Aviv gestorben, und das Staunen, die Schoah überlebt und also überhaupt die Möglichkeit gehabt zu haben, so alt zu werden, prägte sein Schaffen, insbesondere die späten Bücher. Sein rund 40 Romane umfassendes Werk variiert Aspekte einer Lebensgeschichte, die voller Grauen und voller Wunder ist. 1932 im damals rumänischen Czernowitz als Erwin Appelfeld geboren, einziger Sohn einer deutschsprachigen jüdischen Fabrikantenfamilie, erlebt er als Achtjähriger, wie seine Mutter und die Großmutter von den Nazis ermordet werden. Den Vater verliert er nach der Deportation im Ghetto aus den Augen, wird ihn aber nach dem Krieg wiederfinden. Aus dem Konzentrationslager gelingt dem Kind die Flucht in die Wälder, wo es bei Partisanen überlebt. Nachdem Appelfeld anschließend bei der Roten Armee als Küchenjunge gedient hat, emigriert er 1946 nach Palästina, wo er beginnt, seine Lebensgeschichte zu erzählen und damit e...