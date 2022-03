Das Lautstärkeproblem

Dennis Cooper ist in den Neunzigern der literarische Heroe der schwulen Slacker – und man musste sich schon damals fragen, was er nachts träumt. Vermutlich gar nichts mehr, weil er sein Unterbewusstes bereits literarisch nach außen gekehrt hat. Bekannt geworden ist Cooper mit seiner »George Miles«-Reihe, dieser ­monströsen, verstörenden und durch und durch kryptischen Romanserie über die Aberrationen sexuellen Begehrens (auf Deutsch erschienen im Passagen-Verlag).

Cooper konnte man damals als Hybrid aus Bret Easton Ellis und David Lynch lesen. In »Punkt«, dem letzten Roman der Reihe, kreuzt die Black-Metal-Band The Omen im Bandbus durch die Provinz und gabelt Jünglinge auf, um sich an ihnen zu vergehen. Da schläft der Künstler-Eremit Bob mit einem Doppelgänger seines Exliebhabers George, der sich umgebracht hat, nachdem er von The Omen misshandelt wurde. Da schreibt der in Undergroundkreisen kultisch verehrte Autor Walker Crane ein Buch mit dem Titel »Punk...