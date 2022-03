Das Jahr 1797 liegt weit zurück. Damals, vor 225 Jahren, wurde Sojourner Truth als Isabella Baumfree in das Sklavenleben in New York State hineingeboren. Mit neun Jahren wurde sie von ihrer Familie getrennt, einige Male weiterverkauft, um schließlich auf der Farm von Sally und John Dumont zu landen, wo sie mit einem anderen Sklaven verheiratet wurde. Dumont wurde zum ersten Weißen, der von einer schwarzen Frau – Truth – vor dem Gerichtshof der Vereinigten Staaten verklagt wurde und gegen seine ehemalige Sklavin verlor.

Einen Platz in der Geschichte hat sich Truth mit ihrer 1851er Rede – meist tituliert mit der essentiellen Aussage »Ain’t I a woman« (Bin ich etwa keine Frau?) – geschaffen. Ein Jahr zuvor hatte Truth Bekanntschaft mit führenden Frauen der Suffragettenbewegung gemacht. Bei der Women’s Rights Convention in Akron, Ohio prangerte sie weiße Feministinnen an, die sich zu jener Zeit auf ihre Forderung des Wahlrechts beschränkten und den gesellschaf...