Feministischer Klimakampf

Klimawandel, eines der zen­tralen Themen unserer Zeit, ist ein gesellschaftliches Phänomen mit Folgen für die Gleichstellung der Geschlechter und zugleich ein Verstärker bestehender gesellschaftlicher Ungleichheitsstrukturen. Weltweit sind mehr Frauen als Männer gezwungen, in sogenannter absoluter Armut zu leben, das heißt, sie verfügen über weniger als 1,90 US-Dollar (1,70 Euro) am Tag zum Überleben. Darüber hinaus sind Frauen und Mädchen in »unverhältnismäßiger Weise« von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen, wie auch Alok Sharma, Präsident der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow, vergangenen November betonte.

Nach UN-Angaben sind 80 Prozent der Menschen, die durch klimabedingte Katastrophen und Veränderungen auf der ganzen Welt vertrieben werden, Frauen und Mädchen. Bei Umweltkatastrophen sterben bis zu viermal mehr Frauen, weil sie sich häufiger zu Hause aufhalten, sich um Kinder und Verwandte kümmern oder auf die Erlaubnis eines männlichen Oberhaup...