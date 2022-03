Bastion der Hoffnung

Überall auf der Welt kämpfen Frauen für Gleichberechtigung und Freiheit und gegen diejenigen, die ihre Rechte einschränken wollen – sei es in Afghanistan, wo die Rückkehr der Taliban an die Macht zu einem brutalen Rückschritt geführt hat, oder in Lateinamerika, wo immer mehr Staaten unter dem Druck von Feministinnen ihre Totalverbote von Schwangerschaftsabbrüchen aufheben. Im Nahen Osten ist die gesellschaftlich am stärksten verankerte und dynamischste Frauenbewegung die der Kurdinnen. Sie versteht die Frauenemanzipation als direkt mit dem Kampf gegen Patriarchat und Faschismus verbunden. Hierfür greift sie auf die Theorien des Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, zurück. Er hat festgestellt, dass »die Befreiung Kurdistans und der kurdischen Bevölkerung nicht ohne die Befreiung der Frauen erreicht werden kann«.

Die türkische Regierung setzt alles daran, die Frauenbewegung mittels Gesetzen zu behindern und frauenfeindlichen Tätern ...