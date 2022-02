Linkspartei mit an Bord

Während die von Berufsverboten der 1970er und 1980er Jahre Betroffenen weiterhin um Rehabilitierung und Entschädigung kämpfen, wurden im Herbst 2021 in den Koalitionsverträgen im Bund, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern Vorstöße zu einer Wiederaufnahme der Verfolgung sogenannter Radikaler im öffentlichen Dienst angekündigt. Eine Allparteienkoalition – einschließlich der Partei Die Linke in den beiden Landesregierungen – begründet dies mit dem rechtlich völlig unbestimmten Begriff »Verfassungsfeindlichkeit« und der grotesken Hufeisentheorie. Letztere behauptet eine Wesensverwandtschaft von angeblichem linkem Extremismus mit demokratiefeindlichen faschistischen Machenschaften.

In dem von einer SPD-CDU-Grünen-Koalition regierten Brandenburg liegt bereits ein Gesetzentwurf vor. Mit einem »Verfassungstreuecheck« im öffentlichen Dienst soll die Regelanfrage beim Inlandsgeheimdienst wiedereingeführt und der »Radikalenerlass« von 1972 getoppt werden. Innenminist...