Klima der Angst

Die große Mehrheit der in den 1970er Jahren von Berufsverboten betroffenen Menschen waren Lehrerinnen und Lehrer, denen aus politischen Gründen die Einstellung verweigert wurde. Dies sorgte im In- und Ausland für große Empörung. Von Verfechtern der Berufsverbotspraxis waren dagegen in der Öffentlichkeit immer wieder Aussagen zu hören wie: »Wer weiß, was diese linken Lehrkräfte unseren Kindern beibringen.« Als allerdings die ersten Entlassungen von Postbeamten, Lokomotivführern, Friedhofsgärtnern und Arbeitsamtsbeschäftigten bekanntwurden, berichteten immer mehr Medien auch kritisch über die Hexenjagd im gesamten öffentlichen Dienst.

Tatsächlich konnte es unvermittelt Leute treffen, die überhaupt nicht damit rechneten. So wurde dem Fernmelder Hans Peter aus Stuttgart nach 30jährigem, ohne Tadel verrichteten Dienst aus heiterem Himmel vorgeworfen, er beteilige sich an Friedensaktionen und sei Mitglied der DKP. Auf die Frage der Parteimitgliedschaft konzentri...