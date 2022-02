Täglich Frischfleisch

Ratlos saß ich Mitte Mai im Jahr 2003 vor dem Computer. In zwei Tagen sollte ich in Lübeck die Laudatio halten für die junge Welt, die dort den Erich-Mühsam-Preis bekam. Wie ich dazu kam, wusste ich nicht. Gewiss, ich hatte in meinen Reportagen über den Raubzug der Treuhand durch die fünf »neuen Länder« erwähnt, dass die junge Welt ihrer Enteignung, ihrer Vernichtung nur darum entgangen war, weil man sie nicht ernst nahm und weil sie keinen Immobilienbesitz hatte. Die lukrativen Bezirkszeitungen der SED fanden sich bei politisch genehmen Großkonzernen wie Bauer, Burda und Bertelsmann wieder. Und ostdeutsche Qualitätszeitungen wie Der Morgen oder die Neue Zeit wurden von ihren neuen Westherren ausgeschlachtet und nach der lukrativen Verwertung ihres kostbaren Immobilienbesitzes kurzerhand eingestellt. Die junge Welt überlebte, weil man sich im Westen – zu Recht – nichts von ihr versprechen konnte.

Eine rasch anwachsende Genossenschaft hatte das einstige Mil...