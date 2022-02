Wem gehört die junge Welt?

Die junge Welt erscheint heute in der Verlag 8. Mai GmbH, die zu 95,6 Prozent der Genossenschaft LPG junge Welt eG gehört. Deren Mitglieder geben heute die einzige überregionale Tageszeitung heraus, die in den letzten 20 Jahren ihre verkaufte Auflage steigern konnte. Für diesen Erfolg ist vor allem ihre marxistische Grundhaltung verantwortlich: In der Beschreibung und Analyse von regionalem wie Weltgeschehen wird berücksichtigt, dass Geschichte und Gegenwart geprägt sind von Klassenkämpfen und den ihnen zugrunde liegenden Interessenwidersprüchen. Die junge Welt sagt also stets konkret, »wer wen bescheißt, und wie das geht«, wie das der Dichter Horst Tomayer einst auf den Punkt gebracht hat.

Diese Grundhaltung gehört zum Erbe dieser Zeitung. In den 75 Jahren ihres Bestehens hat sich viel geändert, aber noch etwas ist geblieben: Sie erschien immer in einem als GmbH strukturierten Verlag. Als sie am 1. März 1952 erstmals als Tageszeitung in der DDR erhältlich...