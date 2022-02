Zum Inhalt dieser Ausgabe | Von-hinten-Lesen als tägliche Morgengymnastik Kompetent, keck, konkurrenzlos – in der DDR war der JW-Sportteil eine Klasse für sich Andreas Müller Spätestens mit dem »weißen Fleck« sorgte der JW-Sportjournalismus Anfang Oktober 1987 für eine unvergessliche Sternstunde. Nachdem gleich zu Beginn der neuen Europapokalsaison nach den Rückspielen mit dem Berliner Fußball-Club Dynamo im Landesmeistercup gegen Girondins Bordeaux, dem 1. FC Lok Leipzig im Pokalsiegerwettbewerb gegen Olympique Marseille und Dynamo Dresden im UEFA-Cup gegen Spartak Moskau drei prominente Oberligisten die Segel hatten streichen müssen, griff die Redaktion spontan zu einem so neuartigen wie irritierenden Stilmittel. Statt der üblichen aktuellen Berichte blieb der Raum dafür nach den Rückspielen leer. Weißes Papier da, wo das Spiel resümiert werden sollte. Mit »Drei scheiden aus – Kommentar überflüssig« war die großräumige Leerstelle überschrieben. Noch heute, mehr als 34 Jahre später, sorgt diese Episode für lebhafte Diskussionen. Mancher Zeitzeuge würde Stein und Bein schwören, damals sei die gesamte Sportseite weiß geblieben....

Artikel-Länge: 6466 Zeichen

