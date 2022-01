Gedenken ohne Wenn und Aber

Esther Bejarano hat uns 96jährig am 10. Juli vergangenen Jahres für immer verlassen. Das Gedenken an sie und ihr Wirken ist uns ein Auftrag – Gedenken als Orientierung in den Konflikten dieser Zeit, um widerstandsfähig zu bleiben, »nie mehr zu schweigen, wenn Unrecht geschieht«, wie Esther sagte. Ich zitiere aus ihrer Ansprache vom 27. Januar 2020, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Faschismus:

»Plötzlich gab es keine Nazis mehr, damals, 1945, waren alle verschwunden. Uns aber hat Auschwitz nicht verlassen. Die Gesichter der Todgeweihten, die in die Gaskammern getrieben wurden, die Gerüche blieben, die Bilder, immer den Tod vor Augen, die Albträume in den Nächten.

Das große Schweigen

Wir haben das große Schweigen nach 1945 erlebt, erlebten, wie Naziverbrecher davonkommen konnten – als Richter, Lehrer, Beamte im Staatsapparat und in der Regierung Adenauer. Wir lernten schnell: Die Nazis waren gar nicht weg.

Die Menschen trauerten um Verlorenes: um geliebte...