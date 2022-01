Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Einheit der Massen Die Kubanische Revolution und ihre Herausforderungen Rosario Pentón Díaz Die Kubanische Revolution wird von ihren Freundinnen und Freunden in der Welt ebenso bewundert, wie sie von ihren ideologischen Feinden verleumdet wird. Ihre Wahrheit setzte sich dank dem Wirken Fidel Castros durch, der den Freiheitskampf fortführte, den die Begründer der kubanischen Nation unter dem Ruf »Unabhängigkeit oder Tod!« begonnen hatten. 63 Jahre Feindseligkeit 63 Jahre Feindseligkeit seitens des US-Imperialismus haben einen einzigen Grund: Die Kubanerinnen und Kubaner haben ihr Recht verteidigt, die Geschicke ihres Landes selbst zu bestimmen. Sie werden das auch in Zukunft tun. Unser sozialistisches Gesellschaftsprojekt verfolgt das Ziel der Gerechtigkeit und Unabhängigkeit. Es steht im Einklang mit unseren Traditionen, unserer Kultur, unseren Bedürfnissen und Möglichkeiten. Um die Kubanische Revolution zu verstehen, muss man die Entstehungsgeschichte des Unabhängigkeitskampfes kennen. Dieser nahm seinen Anfang, als der junge revolutionäre Anwalt ...

Artikel-Länge: 16654 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen