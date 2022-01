Gegründet 1947 Sa. / So., 8. / 9. Januar 2022, Nr. 6

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Meinst du, die Russen wollen Krieg? Der russische Dichter Jewgeni Jewtuschenko veröffentlichte 1961 ein Gedicht, das in kurzer Zeit weltbekannt wurde Jewgeni Jewtuschenko Im Jahr 1961 stieg die Gefahr eines Atomkrieges zwischen den USA und der Sowjetunion ähnlich wie heute die zwischen den USA und Russland. Die antisowjetische Hetze im Westen erreichte einen Umfang wie gegenwärtig die antirussische. In jenem Jahr veröffentlichte der Dichter und Schriftsteller Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko (1932–2017) zwei Gedichte, die weltbekannt wurden: »Babi Jar« und »Meinst du, die Russen wollen Krieg?«. »Babi Jar« erinnert an die Ermordung jüdischer Einwohner Kiews durch die deutschen Besatzer und ihre ukrainischen Helfer 20 Jahre zuvor. Dmitri Schostakowitsch gab seiner 1962 uraufgeführten 13. Sinfonie den Untertitel »Babi Jar (nach Gedichten von Jewgeni Jewtuschenko)«. Das Gedicht »Meinst du, die Russen wollen Krieg?« schrieb Jewtuschenko unter dem Eindruck einer Reise im Herbst 1961 durch Westeuropa und die USA. Bei einer Diskussion in Moskau forderte ihn der in der Sowjetunion populäre Schauspieler und Sänger Mark Bernes auf...

Artikel-Länge: 4151 Zeichen

