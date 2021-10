Mein Katechismus

Es ist so ungefähr nach der Hälfte der achtziger Jahre geschehen. Helmut Kohl war Kanzler. Matthias Egersdörfer war Gymnasiast. Beide Sachverhalte fühlten sich an, als dauerten sie in ihrer hochnebelartigen Langweiligkeit bis in alle Ewigkeit an. Es mag sein, daß mein Schwager das Problem sah, in dem ich mich befand. Jedenfalls legte er mir eines Tages den Roman »Geht in Ordnung – sowieso – – genau – – –« in die Hände.

Soweit ich mich erinnern kann, ist es das erste Buch in meinem Leben, bei dessen Lektüre ich anfallartig zum Lachen gezwungen wurde. Ich brüllte immer wieder vor lauter Lachlust. Nie zuvor hatte...