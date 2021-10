Das wird ein Nachspiel haben

Auweia! Da war dicke Luft drin in der Jahreshauptversammlung des FC Amberg im Vereinsheim »An die Scheuer« am vergangenen Dienstag, am sogenannten Nothelfertag, der auf eine lange und auch beschwerliche Tradition zurückblickt.

Nach der schmerzlichen, als erschütternd empfundenen Niederlage in der zweiten Hauptrunde des Kaufland-Cups (gegen DJK Gebenbach, 1:8) schien die Stimmung unter den Members zwar ohnehin schon ziemlich down zu sein. Dann aber platzte die Atmosphäre plötzlich aus heiterem Himmel total, als der Vereinsmäzen Dieter Rudi Ernst Roberto X. (Name geändert) sein immerhin noch halbgefülltes Bierglas (Kummert) an die (wohlgemerkt sehr sauber gestrichene) Wand schmiß und aus Leibeskräften eine »krasse Wende«, einen »echten Turnaround« forderte, ande...