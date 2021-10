Wer nur Gemüse frißt, stirbt!

Einen neuen bewohnbaren und sogar schon stark bewohnten Planeten haben Astronomen der NASA im beliebten Pferdekopfnebel gesichtet und gleich wieder »vergessen«. Grund: Zwar umkreist der Planet mit Namen B12c946Scheißdreck seine Sonne in einem erdähnlichen Abstand, besitzt eine schöne Atmosphäre mit ganzjährigen Sommern und angenehmen 25 Grad Celsius, allerlei glasklare Meere, Flüsse und quirlige Bächlein, dazu Dschungel, Strände, Gebirge & Co., aber: Bei einem Gewicht von 37 Gramm ist er nur fünf (!) Zentimeter (!!) breit, wodurch zwar zwei Dutzend winzige Flöhe auf ihm Platz hätten (und, wie gesagt, schon haben), aber natürlich keine Menschenkinder, von Erwachsenen zu schweigen. So wird die Suche letztlich weitergehen müssen.

Entgegen der landläufigen Ansicht sind 3 mal 5 nicht 15, sondern 16, so der Harvard-Mathematiker John Bellingham in einem bereits im Frühjahr veröffentlichten Beweis. 6 mal 5 sind demnach 32, 12 mal 5 schon stolze 64, während 20...