Aus den Kolonien 1

»Wer hat den Größten?« Unter diesem schlüpfrigen Motto stand ein Gartenwettstreit in der Kolonie »Blütenzauber«. Was als heiterer Aufruf zum Kürbisfest (seit 1982) gedacht war, entwickelte sich zu einem handfesten Skandal. Denn mehrere Gartenfreund*e*innen beklagten den »offenen Sexismus« des Slogans und alarmierten die Diskriminierungsstelle. – Ironischerweise blieb wegen des mauen Sommers die Kürbisernte hinter allen Erwartungen zurück. Ein unbekannter Witzbold schlug deshalb per Flugblatt vor, die Feier umzubenennen: »Ich hab’ die Kleinsten!« Jetzt ermittelt auch das Päderastie-Dezernat des LKA.

*

Aus den Kolonien 2

Einer ging – und alle kamen. Der jähe Tod des Gartenfreundes Heinrich »Heinzi« B. (76) wurde von der Kolonie »Kiebitz« mit einem zünftigen Barbecue gewürdigt. Unter vielen Tränen, aber auch reichlich Gelächter erinnerte man sich an die liebenswerten Schrullen des Gründungsmitglieds. So sagte Vorstand Horst J.: »Heinzis Liebli...