Das Zögern beim Beginn der Henscheid-Lektüre

In seinem Bett lag Olli Sch., hatte an diesem Tag nichts mehr zu bestellen und las Henscheids »Kleine Poesien«. Bei Sätzen, die ihn überzeugten, lachte Olli Sch., am Kotelettenbart zupfte er sich bei Sätzen, welche sein Einverständnis nur schwer und widerwillig fanden. Insgesamt eine runde Sache. Im Stockwerk über ihm schlug die Standuhr elf, dort wohnte eine junge Frau, die betete und soff, wie Olli Sch. wußte. Das Ganze spielte seinerzeit in Tübingen.

Olli Sch. hatte genügend Material für relevante und evtl. sogar luzide Träume, legte sein Buch auf den Fußboden und löschte alles Licht. Doch es sollte alles ganz anders kommen, nicht so wie gedacht. Kaum hatte der Brachliegende die Äuglein geschlossen und wollte zum Einschlafteil übergehen, da wurde jäh die Haustür geöffnet. Dann hinunter ins Souterrain. Dann der Schlag, der zu Ollis Kammer führte. Es trat herein und knipste das Licht an Frau Irmgard Krapf, Vermieterin der Wohnung, Offizierswitwe und ehren...