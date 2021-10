Pfeffer für den Geist

»Das Erinnern an Albert ­Schaefer-Ast bringt Wärme ins Gemüt und Pfeffer in den Geist. Diese seltsame Mischung von geradezu kindlicher Daseinsfreude und recht bissiger Menschensicht!« So beginnt Harald Kretzschmar seine Hommage an den Zeichnerkollegen in seinem furiosen »alternativen Künstlerreport« von 2017 und schreibt weiter: »Seit ich die ersten seiner skurrilen Kritzeleien zu Gesicht bekam, bin ich ihm verfallen.«

Albert Schäfer wurde am 7. Januar 1890 in Barmen-Wuppertal als Sohn des pedantischen Gymnasiallehrers einer höheren Mädchenschule geboren, der noch die Briefe des Erwachsenen mit roter Tinte zu korrigieren pflegte und mit der Berufswahl des abiturlos gebliebenen Filius höchst unglücklich war. Wenigstens begann der junge Albert gleich nach Abschluss der Bildhauerlehre und eines Studiums an der Kunstgewerbeschule Düsseldorf mit der halbwegs einträglichen Tätigkeit der Pressezeichnerei – ein Gewerbe, das damals in heute nicht mehr vorstellbarer...