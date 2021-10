Zum Inhalt dieser Ausgabe | Stalin revisited Und andere Aufgaben des Aufbaus: Ein neuer Teilband der Lukács-Werke mit kleinen Schriften der Jahre 1936 bis 1968 Daniel Göcht Georg Lukács’ 50. Todestag im Juni hat erfreulicherweise zu einer Reihe von Veröffentlichungen geführt, deren wichtigste ohne Zweifel der bereits im Frühjahr erschienene Band drei, Teil eins, der Lukács-Werkausgabe ist. Der Band umfasst kleinere Schriften bzw. Sammelbände aus den Jahren 1936 bis 1968. Es sind dies die Sammlung »Schicksalswende« (1948/1956), die Essays »Deutsche Literatur während des Imperialismus« (1945) und »Fortschritt und Reaktion in der deutschen Literatur« (1946), die Streitschrift »Existentialismus oder Marxismus?« (1951) und die postum erschienene Abhandlung »Sozialismus und Demokratisierung« (1968). Die meisten der Aufsätze in »Schicksalswende« sind noch im Exil in der Zeitschrift Internationale Literatur erschienen. Lukács erläutert für ein nicht unbedingt marxistisches Publikum die ideologischen und historischen Voraussetzungen des Faschismus und plädiert für eine Wiederaneignung des klassischen Erbes der deutschen Philosophie un...

