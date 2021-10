Die Welt als Universum

Jede Science-Fiction-Erzählung, ob auf Papier gedruckt oder digital verfilmt, hat ihren Ursprung in ihrer Zeit. Wer die Gegenwart verstehen will, kaufe sich einen aktuellen SF-Roman oder schaue sich die letzten Staffeln von »Star Trek: Discovery« an. Eine Rückübersetzung von SF-Welten zur Deutung der Welt von heute ist mitunter ebenso spannend wie genretypisches Entschlüsseln von Märchen oder Gedichten. Und wenn wir den überragenden Klassiker »Ringwelt« von Larry Niven verstehen wollen, der 1971 den Locus Award, Hugo Award und Nebula Award gewann, müssen wir uns selbstverständlich die Entstehungszeit des Romans anschauen.

Der 1938 in Los Angeles geborene Autor interessierte sich sehr für Diskussionen darüber, wie die Menschheit einen etwaigen Erstkontakt zu intelligenten außerirdischen Wesen bewerkstelligen könnte. Der sowjetische Astronom Nikolai Kardaschow war (ab 1964) davon überzeugt, dass außerirdische Zivilisationen um so mehr Energie verbrauchen, je...